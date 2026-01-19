В России задумали снять запрет на экспорт бензина

«Интерфакс»: Правительство может отменить запрет на экспорт бензина с 1 февраля

Правительство России и профильные ведомства рассматривают возможность отмены запрета на экспорт бензина для производителей с 1 февраля. Об этом со ссылкой на источник в отрасли сообщает «Интерфакс».

До 1 марта продажа бензина за границу запрещается для всех участников рынка, если речь не идет об исполнении межгосударственных контрактов.

Соответствующее решение принято в конце декабря. Одновременно до 28 февраля действует запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей для непроизводителей.

На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива, в котором приняли участие представители Минэнерго, Федеральной налоговой службы (ФНС), Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Росстата и Петербургской биржи. В конце года чиновник отмечал, что рынок нефтепродуктов в России сбалансирован, запасы восстановлены.

Одним из поводов для ускоренного снятия ограничений может стать ситуация с добычей и экспортом нефти. В первые 11 дней января морской экспорт российской нефти рухнул на треть на фоне сложностей с поиском покупателей для российских баррелей. Вместе с тем уже в декабре добыча нефти в России заметно сократилась.

Падение добычи связывают с переполнением емкостей для хранения. Таким образом, экспорт бензина, найти покупателей на который проще, мог бы поддержать добычу и бюджетные доходы с учетом того, что зимой, на фоне сокращения спроса, дефицит топлива в стране в целом и отдельных регионах маловероятен.