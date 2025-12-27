Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:41, 27 декабря 2025Экономика

Правительство России продлило ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива

Правительство продлило до марта запрет на экспорт бензина и дизельного топлива
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Правительство России приняло решение о продлении до марта ограничений на экспорт бензина, а также частичный запрет на вывоз из страны дизельного топлива. Об этом в субботу, 27 декабря, сообщается на сайте кабинета министров.

Уточняется, что запрет на вывоз за рубеж бензина распространяется на всех экспортеров, в том числе производителей.

В свою очередь, запрет на экспорт дизельного топлива «не будет распространяться на непосредственных производителей нефтепродуктов», добавляется в сообщении.

Накануне, 26 декабря, сообщалось, что по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже бензин в России подешевел. Стоимость топлива марки АИ-92 за день опустилась на 0,97 процента, до 52 653 рублей за тонну. За неделю цены опустились на 0,75 процента. Бензин марки АИ-95 стал за день дешевле на 1,19 процента. Сейчас он стоит 58 107 рублей за тонну, что на 4,78 процента ниже, чем в начале недели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые подробности об обысках в Верховной Раде

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Пришедший в Россию вирус начал ухудшать слух после зрения

    Зеленский обозначил позицию Киева по территориям двумя словами

    Стало известно о переходе большей части Гуляйполя под контроль Российской армии

    На Украине указали на четкий сигнал Зеленскому от Путина и Трампа

    В России раскрыли два применяемых Украиной на фоне переговоров Москвы и Вашингтона оружия

    Появилось видео подъема провалившегося под лед автомобиля в Якутии

    Зеленский отправился на переговоры с Трампом не один

    Ту-214 первым из импортозамещенных лайнеров получил одобрение авиационных властей России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok