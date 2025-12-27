Правительство России продлило ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива

Правительство продлило до марта запрет на экспорт бензина и дизельного топлива

Правительство России приняло решение о продлении до марта ограничений на экспорт бензина, а также частичный запрет на вывоз из страны дизельного топлива. Об этом в субботу, 27 декабря, сообщается на сайте кабинета министров.

Уточняется, что запрет на вывоз за рубеж бензина распространяется на всех экспортеров, в том числе производителей.

В свою очередь, запрет на экспорт дизельного топлива «не будет распространяться на непосредственных производителей нефтепродуктов», добавляется в сообщении.

Накануне, 26 декабря, сообщалось, что по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже бензин в России подешевел. Стоимость топлива марки АИ-92 за день опустилась на 0,97 процента, до 52 653 рублей за тонну. За неделю цены опустились на 0,75 процента. Бензин марки АИ-95 стал за день дешевле на 1,19 процента. Сейчас он стоит 58 107 рублей за тонну, что на 4,78 процента ниже, чем в начале недели.