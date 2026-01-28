Биржевые цены на бензин ускорили рост

Стоимость бензина на Петербургской бирже за два дня выросла более чем на 3 %

Стоимость бензина на Петербургской бирже по итогам торгов 28 января взлетела в среднем на 1,8 процента. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Марка АИ-92 подорожала на 1,76 процента, до 57 804 рублей за тонну, а АИ-95 — на 1,87 процента, до 60 249 рублей. Накануне они выросли в цене примерно на 1,5 процента, так что по итогам двух торговых сессий биржевая стоимость топлива прибавила более трех процентов.

Для обоих марок нынешний уровень стал максимальным с декабря. Цены на дизельное топливо тоже растут, но в начале года его стоимость была выше. В том числе летнее дизтопливо за сутки стало дороже на 1,26 процента (52 716 рублей за тонну), межсезонное — на 1,46 процента (51 158 рублей), а зимнее — на 0,64 процента (59 382 рубля).

Основной причиной динамики цен на бензин стали слухи о готовящемся снятии запрета на его экспорт для производителей. По данным источников, правительство может ослабить ограничения с 1 февраля. Президент Петербургской биржи Игорь Артемьев отмечал, что это необходимо для разгрузки скопившихся на нефтеперерабатывающих заводах запасов. В то же время, уверен он, уже к апрелю следует вернуть действующие правила вывоза бензина за рубеж.

В настоящее время запрет экспорта бензина, за исключением поставок по межгосударственным контрактам, регулируется решением, принятым в конце декабря 2025 года. Оно действует до 1 марта.