Экономика
16:01, 27 января 2026Экономика

Биржевые цены на бензин в России резко выросли

Стоимость бензина на Петербургской бирже выросла 1,5 процента за сутки
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

На фоне слухов о возможности снятия эмбарго с экспорта бензина за рубеж для производителей стоимость топлива на Петербургской бирже выросла на 1,5 процента за сутки. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Марка АИ-92 подорожала на 1,52 процента, до 56 803 рубля за тонну, а марка АИ-95 — на 1,46 процента, до 59 145 рублей. Оба значения стали максимальными с начала года.

Летнее дизельное топливо выросло в цене на 0,75 процента, до 52 058 рублей, межсезонное — на 0,44 процента, до 50 420 рублей, а зимнее подешевело на 0,25 процента, до 59 004 рублей.

Ранее президент Петербургской биржи Игорь Артемьев отмечал, что временное снятие эмбарго необходимо для разгрузки скопившихся на нефтеперерабатывающих заводах запасов.

В целом мощности для хранения бензина в стране невелики, и на фоне традиционного зимнего падения спроса без экспорта место в них может закончиться даже с учетом снижения выпуска. По его мнению, уже к апрелю следует вернуть запрет на продажу бензина за рубеж.

Ранее нефтяная компания «Лукойл» обратилась в Минэнерго с просьбой о пересмотре формулы демпферного механизма, что помогло бы нефтяникам получать больше средств из бюджета. В противном случае у них пропадут стимулы для обеспечения топливом внутреннего рынка.

