Российские нефтяные компании попросили о помощи

«Известия»: Нефтяники попросили изменить демпфер для получения денег из бюджета

На фоне резкого падения цен на российскую нефть в последние месяцы компания «Лукойл» обратилась в Минэнерго с просьбой о пересмотре формулы демпферного механизма, что помогло бы нефтяникам получать больше средств из бюджета. Об этом со ссылкой на соответствующее письмо сообщают «Известия».

В документе говорится, что дисконт Urals (основной российский экспортный сорт) к Brent из-за санкций США, вступивший в силу в ноябре, достигает уже 20 долларов за баррель. В результате выплаты по демпферу сокращаются, а это ведет к снижению эффективности производства и угрожает поставкам топлива на внутренний рынок.

Инициатива заключается в том, чтобы установить на законодательном уровне учитываемый в налогообложении лимит разницы цен между Urals и Brent в районе 10-15 долларов за баррель. Иначе компаниям, и без того сталкивающимся с падением прибыли, придется доплачивать в бюджет.

Демпферный механизм введен в России в 2018 году в целях стабилизации цен на топливо. Его принцип заключается в том, что если топливо внутри страны продается дешевле, чем при поставках на экспорт, производители получают компенсации, а если дороже — передают сверхприбыль в бюджет.

Как правило, цены на бензин и дизтопливо в России ниже, чем в остальном мире, поэтому нефтяникам возвращают деньги из бюджета. Однако с учетом актуальной стоимости Urals даже относительно низкая цена топлива на внутреннем рынке не позволяет рассчитывать на компенсацию.

Источник издания, знакомый с ходом обсуждения, рассказал, что вопрос о пересмотре демпфера обсуждался 23 января на совещании у вице-премьера Александра Новака. Против изменений выступает Минфин, поскольку те грозят падением доходов федерального бюджета. В свою очередь, Минэнерго просит ввести мораторий на выплаты.

Зампред комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич подтвердил сам факт дискуссии по поводу инициативы, но указал, что решение пока не принято. По его словам, позиция Минфина обусловлена интересами бюджета, но в этом случае под угрозой инвестиционный ресурс нефтяных компаний, что чревато стратегическими проблемами.

В 2025 году совокупный объем демпферных выплат нефтяникам составил 881,8 миллиарда рублей, в то время как в 2024-м — 1,815 триллиона. Управляющий партнер компании Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин отметил, что в рамках нынешних цен на Urals компании не получат из бюджета за декабрь и январь ничего. Напротив, им придется отдать 47 миллиардов рублей, из которых на декабрь приходится 13 миллиардов.

Генеральный директор ООО «Независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора» Тамара Сафонова указала, что от роста дисконтов на российскую нефть страдают и сами производители, и бюджет, поэтому важно учесть интересы обеих сторон. Хотя полностью выправить ситуацию удастся только после возвращения цен на нормальный уровень.