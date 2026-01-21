Реклама

10:31, 21 января 2026

Российскому бюджету предрекли проблемы

Минфин спрогнозировал большой дефицит российского бюджета в начале года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Министерство финансов (Минфин) ожидает заметный дефицит российского бюджета в начале 2026 года из-за недобора нефтегазовых доходов. Об этом заявил замглавы ведомства Владимир Колычев, его слова приводит «Интерфакс».

Подобной динамике, отметил он, будет способствовать сохранение мировых цен на нефть на низком уровне. Эта касается в том числе российского экспортного сорта Urals, который используется для расчета нефтяных налогов. «У нас будет недобор по нефтегазовым доходам», — резюмировал Колычев.

Кроме того, в январе-феврале, отметил замглавы Минфина, обычно авансируются госзакупки. Соответственно, в этот период стоит ожидать высоких расходов федбюджета. «Это сформирует, чисто оптически, большой дефицит в начале года», — констатировал Колычев.

По итогам 2025 года Минфин оценил дефицит федерального бюджета примерно в 5,6 триллиона рублей. За 12 месяцев доходы госказны увеличились на 1,6 процента, тогда как расходы — на 6,8 процента. Эксперты объясняют растущий дефицит российского бюджета в первую очередь увеличившимися военными тратами и резким снижением нефтегазовых доходов. Частично закрыть образовавшуюся брешь власти решили за счет повышения налога на добавленную стоимость (НДС). Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что все остальные способы финансирования дефицита бюджета носили бы более инфляционный характер.

