11:18, 18 мая 2026

Артемий Лебедев опроверг популярный стереотип о мужчинах

Блогер Артемий Лебедев заявил, что мужчины редко обсуждают женщин
Маргарита Щигарева
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Популярный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев опроверг стереотип о том, что мужчины обсуждают друг с другом, сколько у них было девушек. На эту тему он высказался в шоу «Самый хороший подкаст» в «VK Видео».

Блогерша Наташа Гасанханова выразила мнение, что мужчины, собираясь друг с другом, нередко обсуждают, сколько у них было партнерш. Однако Лебедев не согласился с ней.

«Мужчины крайне редко обсуждают девочек. Я таких разговоров никогда в жизни не вел. Это очень странно вообще. (...) Есть что еще обсудить, кроме как сколько у кого было баб», — заявил блогер. Он также счел подобные разговоры неприличными. «Если какой-то невоспитанный чел такую тему заведет, все косо посмотрят [на него]», — добавил Лебедев.

Ранее сообщалось, что блогер критически высказался о популярности пластической хирургии среди женщин. Лебедев заявил, что из-за подобных вмешательств многие девушки выглядят одинаково.

