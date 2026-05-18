Потребность ВС России в «мобилизационных БТР» описали словами «нужно много»

РИА Новости: «КамАЗу» нужно наладить крупносерийное производство нового БТР

«КамАЗу» нужно наладить крупносерийное производство перспективного бронетранспортера (БТР). Потребность Вооруженных сил (ВС) России в новых машинах описал обозреватель РИА Новости Андрей Коц.

«Главное — довести конструкцию перспективного БТР до ума и наладить крупносерийное производство. Этих машин армии нужно много», — говорится в публикации.

Коц уверен, что при отсутствии прямой конкуренции у «КамАЗа» имеются все шансы стать основным производителем БТР в России.

Ранее гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин сообщил, что возглавляемое им предприятие работает над новым БТР колесной платформы шесть на шесть или восемь на восемь, который руководитель отнес к машинам «мобилизационного формата». По словам Когогина, перспективная машина получит современную противоминную и противопульную защиту. Руководитель заметил, что опытно-промышленную партию новых машин планируется выпустить в 2027 году.

Как допускает Telegram-канал «Военный осведомитель», машина получит дистанционно управляемый боевой модуль с пушкой калибра 30 миллиметров или крупнокалиберный пулемет, а также заднюю аппарель для удобной посадки и высадки десанта.