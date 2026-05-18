Иран выступил с призывом к странам Ближнего Востока

11:14, 18 мая 2026Мир

Багаи: Иран призывает Ближний Восток быть бдительным к интригам внешних сил
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Иран призывает страны Ближнего Востока быть бдительными к интригам внешних сил. Об этом заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи, сообщает Tasnim.

«Мы не враждуем ни с одной страной региона и дружим со всеми соседями. Призываем всех быть бдительными к интригам внешних сил, стремящихся посеять раздор», — сказал он.

Багаи добавил, что странам региона нужно извлечь уроки из недавних событий. По его словам, присутствие США не приносит безопасности, а наоборот, создает угрозу и риски для развития и благосостояния ближневосточных государств.

«Безопасность региона требует создания доверия между странами региона и усилий по формированию внутреннего механизма безопасности», — подчеркнул представитель МИД Ирана.

Ранее пресс-секретарь центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» в Иране, полковник Эбрагим Зольфагари пригрозил уничтожить все военные базы США в южной части Персидского залива.

