Появились кадры удара по зданию СБУ в Краматорске

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в Краматорске, где, предположительно, проходило совещание командного состава оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Луганск» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры и информацию, ссылаясь на источник, публикует Telegram-канал «Изнанка».
«По информации от источника, предварительно, потери составили: личный состав (из числа командного состава) — 25 штук [примерно] и личный состав (из числа охраны) — 30 штук [примерно]», — указано в сообщении.