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10:52, 21 марта 2025Бывший СССР

Появились кадры удара по зданию СБУ в Краматорске

ВС России ударили «Искандером» по скоплению ВСУ в здании СБУ в Краматорске
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в Краматорске, где, предположительно, проходило совещание командного состава оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Луганск» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры и информацию, ссылаясь на источник, публикует Telegram-канал «Изнанка».

«По информации от источника, предварительно, потери составили: личный состав (из числа командного состава) — 25 штук [примерно] и личный состав (из числа охраны) — 30 штук [примерно]», — указано в сообщении.

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