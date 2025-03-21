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17:56, 21 марта 2025Из жизни

Принца Гарри обвинили в ненависти к США

Фонд «Наследие» предложил принцу Гарри самому депортироваться из США
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Jennifer Gauthier / Reuters

Консервативный фонд «Наследие» (Heritage Foundation) обвинил принца Гарри в ненависти к США и главе Белого дома Дональду Трампу. Об этом пишет Daily Mail.

«Наследие» уже несколько лет добивается обнародования данных, которые Гарри предоставил при получении американской визы. Среди прочего, принц должен был сообщить, употребляет ли он наркотики. В автобиографии он утверждал, что пробовал кокаин, марихуану и галлюциногенные препараты. В «Наследии» подозревают, что в документах на визу об этом не сказано, что может служить поводом для депортации.

Теперт Сэмюэл Дьюи, юрист «Наследия», заявил, что принц Гарри был в ярости после победы Трампа на президентских выборах. «Если ему не нравится президент, Гарри должен просто вернуться домой, в Великобританию», — сказал Дьюи в комментарии Daily Mail. Он добавил, что принц «находится в стране, которую явно ненавидит», а потому предложил ему депортироваться самостоятельно, не дожидаясь суда и обнародования документов.

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Дьюи также сообщил, что «Наследие» подало второй иск, чтобы получить иммиграционные документы принца Гарри. Это означает, что дело затянется еще на несколько месяцев. Ранее Министерство внутренней безопасности опубликовало несколько сильно отредактированных визовых документов принца Гарри. По словам Дьюи, в них обнаружились некоторые несоответствия с другими имеющимися данными из Госдепартамента.

Ранее Трамп заявил, что принц Гарри предал память бывшей королевы Великобритании Елизаветы II рассказами о королевской семье. Также Трамп отметил, что принц Гарри, возможно, совершил нарушения в процессе получения визы, и подчеркнул, что не станет защищать его.

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