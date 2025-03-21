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16:16, 21 марта 2025Силовые структуры

Пропагандировавшим среди осужденных идеи АУЕ российским уголовникам добавили срок

Распространявшие идеи АУЕ в чувашской колонии заключенные получили срок
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В республике Чувашия семи отбывавшим наказание в колонии уголовникам добавили срок за распространение в учреждении идей запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Об этом в пятницу, 21 марта, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, являясь участниками ячейки АУЕ, мужчины с 2021 года по август 2023 года, используя личный авторитет, пропагандировали среди осужденных криминальные традиции, асоциальное поведение, престижность совершения преступлений. Представители запрещенного верховным судом России движения всячески вовлекали в свои ряды новых участников.

По решению суда, лидеру неформального движения назначено наказание в виде семи лет лишения свободы, остальным дали сроки от 2,5 до 4 лет.

В Кургане осужденному российской колонии ИК-2 в поселке Просвет добавили пять с половиной лет колонии за распространение среди осужденных свода правил запрещенного в России «Арестантского уголовного единства» (АУЕ).

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