Смотрящему за отрядом в российской колонии дали срок за воровские понятия и пропаганду АУЕ

В Кургане заключенному добавили срок за пропаганду идей АУЕ среди осужденных

В Кургане осужденному российской колонии ИК-2 в поселке Просвет добавили пять с половиной лет колонии за распространение среди осужденных свода правил запрещенного в России Арестантского уголовного единства (АУЕ). Об этом в четверг, 27 февраля, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает издание Ura.ru.

По данным издания, осужденный придерживался воровских принципов и имел статус смотрящего в своем отряде. Его признали виновным в поддержке экстремистского течения.

Ранее в Ульяновске суд арестовал 22 члена экстремистской организации АУЕ, которые поддерживали, распространяли и сохраняли преступные традиции и обычаи криминальной субкультуры.

Независимо от варианта расшифровки аббревиатуры АУЕ представляет собой молодежную субкультуру, представители которой насаждают и пропагандируют среди несовершеннолетних воровские и тюремные понятия криминальной среды, вымогают деньги, которые затем передают содержащимся в колониях арестантам.

17 августа 2020 года Верховный суд России постановил признать международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) экстремистской организацией.