Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:14, 27 февраля 2025Силовые структуры

Смотрящему за отрядом в российской колонии дали срок за воровские понятия и пропаганду АУЕ

В Кургане заключенному добавили срок за пропаганду идей АУЕ среди осужденных
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Кургане осужденному российской колонии ИК-2 в поселке Просвет добавили пять с половиной лет колонии за распространение среди осужденных свода правил запрещенного в России Арестантского уголовного единства (АУЕ). Об этом в четверг, 27 февраля, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает издание Ura.ru.

По данным издания, осужденный придерживался воровских принципов и имел статус смотрящего в своем отряде. Его признали виновным в поддержке экстремистского течения.

Ранее в Ульяновске суд арестовал 22 члена экстремистской организации АУЕ, которые поддерживали, распространяли и сохраняли преступные традиции и обычаи криминальной субкультуры.

Независимо от варианта расшифровки аббревиатуры АУЕ представляет собой молодежную субкультуру, представители которой насаждают и пропагандируют среди несовершеннолетних воровские и тюремные понятия криминальной среды, вымогают деньги, которые затем передают содержащимся в колониях арестантам.

17 августа 2020 года Верховный суд России постановил признать международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) экстремистской организацией.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Начались переговоры России и США в Стамбуле

      У Якубовича нашли тайное роскошное жилье. Ведущий живет в десятикомнатной квартире и владеет замком за миллиард рублей

      Названы причины увядания европейской экономики

      Удар «Искандера» по пункту запуска дальних беспилотников ВСУ попал на видео

      Гражданин Алжира приехал в Россию учиться и отправился на СВО

      В России высказались об изменениях в отношениях США и Украины

      Буйнов сбил женщину на пешеходном переходе в Подмосковье

      В Кремле отвергли связь отношений России и США с запретом Instagram

      Россиянам назвали неочевидную пользу танцев

      Стало известно о враждебности США на переговорах с Украиной по металлам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше