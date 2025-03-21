Путин провел разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани

Президент России Владимир Путин провел международный телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. Об этом сообщает Кремль в своем канале в Telegram.

«Рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-катарского сотрудничества, в частности, с учетом итогов проходившего на днях в Дохе заседания двусторонней Межправительственной комиссии. Условлено предпринимать скоординированные усилия, направленные на наращивание инвестиционных связей», — отмечается в сообщении.

Также уточняется, что стороны обсудили ситуацию в Сирии, указав на необходимость сохранения суверенитета и территориальной целостности арабской республики. Кроме того, была выражена озабоченность ситуацией вокруг сектора Газа, где возобновились боевые действия.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин лично подобрал переговорщиков от России для консультаций с США. По его словам, данные кандидатуры идеально подходят для подобной задачи из-за их профессиональных качеств.