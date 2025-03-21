Путин подобрал переговорщиков с США

Песков: Путин лично подобрал переговорщиков от РФ для консультаций с США

Президент РФ Владимир Путин лично подобрал переговорщиков от России для консультаций с США. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Это выбор президента Российской Федерации, и они наилучшим образом представят Россию на этих переговорах», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что переговоры представителей России и США пройдут в Эр-Рияде 24 марта. В делегацию России войдут сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.