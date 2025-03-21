Рада рассмотрит закон о применении оружия и беспилотников против протестующих

Комитет Рады одобрил закон о применении оружия и БПЛА против протестующих

Комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности одобрил закон, разрешающий Национальной гвардии Украины применять против протестующих огнестрельное оружие и беспилотники. Теперь закон рассмотрят депутаты парламента, следует из карточки закона.

В случае принятия закона сотрудники правоохранительных органов на Украине для прекращения массовых беспорядков смогут использовать специализированные средства без предупреждения протестующих.

В украинской прессе сообщается, что законопроект может быть рассмотрен Радой уже на следующей неделе.

Ранее в Раде с голосования сняли проект закона, вводящего уголовную ответственность для сотрудников военкоматов за незаконную мобилизацию. По словам депутата Максима Бужанского, это сделали по требованию малочисленной фракции.