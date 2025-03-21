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07:00, 21 марта 2025Забота о себе

Раскрыт способ усилить ощущения от секса в одной популярной позе

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: NDAB Creativity / Shutterstock / Fotodom

Сексолог и психотерапевт Софи Роос рассказала, как усилить интенсивность удовольствия и внести разнообразие в занятия сексом в позе по-собачьи. Ее рекомендации опубликовало издание Daily Mail.

Роос объяснила популярность позы по-собачьи тем, что секс в ней обеспечивает максимально глубокое проникновение, что доставляет сильное удовольствие обоим партнерам. Если же мужчина хочет усилить ощущения женщины, он может использовать вибратор для дополнительной стимуляции ее клитора во время полового контакта.

Также сексолог предложила поэкспериментировать с углом, под которым осуществляется проникновение в этой позе. Для этого партнерше необходимо наклониться к мужчине или подложить ему под колени подушку.

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Еще один совет Роос — добавить немного жесткости в секс по-собачьи, например, шлепки или легкое дергание партнера за волосы. Кроме того, особую пикантность можно придать сексу в этой позиции, если заниматься им перед зеркалом или сковать руки мужчины наручниками, чтобы получить полный контроль над процессом, добавила сексолог.

Ранее стали известны самые желанные мужчинами и женщинами виды секса. Проведенный опрос показал, что мужчины чаще всего мечтают заняться анальным сексом, а женщины наиболее желанной назвали позу «69».

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