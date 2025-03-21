Раскрыт срок запуска рейсов между Москвой и столицей одной из самых опасных стран мира

Myanmar Airways запланировала запуск рейсов между Москвой и Янгоном в октябре

Авиакомпания Myanmar Airways (MAI) запланировала запуск рейсов между Москвой и Янгоном, столицей одной из самых опасных стран мира — Мьянмы, в октябре. Срок начала полетов раскрыли представители азиатского перевозчика, которых цитирует РИА Новости.

Уточняется, что авиасообщение будет осуществляться по маршруту Янгон — Мандалай — Новосибирск — Москва. Сотрудники MAI подчеркнули, что россиян в этой стране могут заинтересовать не только пляжи, но и историческая архитектура и традиционная культура.

По данным агентства, сейчас самолеты между Мьянмой и Россией летают только по маршруту Янгон — Мандалай — Новосибирск.

В начале марта Россия и Мьянма договорились о введении безвизового режима. Двустороннее соглашение планируется заключить в течение одного-двух месяцев.