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14:20, 21 марта 2025Путешествия

Раскрыт срок запуска рейсов между Москвой и столицей одной из самых опасных стран мира

Myanmar Airways запланировала запуск рейсов между Москвой и Янгоном в октябре
Алина Черненко

Фото: Markus Mainka / picture alliance / Globallookpress.com

Авиакомпания Myanmar Airways (MAI) запланировала запуск рейсов между Москвой и Янгоном, столицей одной из самых опасных стран мира — Мьянмы, в октябре. Срок начала полетов раскрыли представители азиатского перевозчика, которых цитирует РИА Новости.

Уточняется, что авиасообщение будет осуществляться по маршруту Янгон — Мандалай — Новосибирск — Москва. Сотрудники MAI подчеркнули, что россиян в этой стране могут заинтересовать не только пляжи, но и историческая архитектура и традиционная культура.

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По данным агентства, сейчас самолеты между Мьянмой и Россией летают только по маршруту Янгон — Мандалай — Новосибирск.

В начале марта Россия и Мьянма договорились о введении безвизового режима. Двустороннее соглашение планируется заключить в течение одного-двух месяцев.

Вот это да!
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