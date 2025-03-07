Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:17, 7 марта 2025Путешествия

Россия запустит безвизовый режим с одной из самых опасных стран мира

Россия и Мьянма договорились о введении безвизового режима
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Sergei Bobylyov / Reuters

Россия и Мьянма договорились о введении безвизового режима. Об этом в беседе с «Известиями» заявил глава МИД республики Тан Свей.

Двустороннее соглашение о запуске безвиза с одной из самых опасных стран мира планируется заключить в течение одного-двух месяцев.

Материалы по теме:
«Цены растут каждый день» Куда поехать не успевшим спланировать отпуск россиянам и чего стоит опасаться?
«Цены растут каждый день»Куда поехать не успевшим спланировать отпуск россиянам и чего стоит опасаться?
22 июня 2022
«Я очень бесилась при виде орущих детей» Отдых с ребенком — нелегкий труд. Что сделать, чтобы он не превратился в кошмар?
«Я очень бесилась при виде орущих детей»Отдых с ребенком — нелегкий труд. Что сделать, чтобы он не превратился в кошмар?
5 августа 2022

«Да, на самом деле, я думаю, что мы уже договорились, — добавил глава внешнеполитического ведомства. — Мы ожидаем российскую сторону».

Более того, министр отметил, что авиакомпании двух стран собираются запустить прямые рейсы из Москвы уже в 2025 году. По его словам, разрешение от российской столицы уже получено.

Дипломат напомнил, что с 2023 года действует прямое авиасообщение между вторым по величине городом Мьянмы Мандалаем и Новосибирском.

Ранее власти России захотели активнее развивать туризм с Мьянмой. Глава правительства РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что туристам будет интересно познакомиться с уникальной природой, а также культурными и духовными традициями обеих стран.

    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила крылатыми ракетами по Украине. Что известно об атаке?

    Ушедший гулять подросток нашелся в российском городе спустя 18 лет

    В Раде заявили о возможности физического устранения Зеленского

    Google оштрафовали в России из-за алкоголя

    Названы важные привычки для поддержания здоровья

    Российские школьники сняли на видео смотрящего порно на уроке учителя

    Вопрос о поддержке Украины на саммите ЕС встретили гробовым молчанием

    Звезда сериала «Спасатели Малибу» найдена мертвой в своем доме

    Появилось видео с пробравшимся в аэропорт с дробовиком подростком

    Многомиллионный долг Бурунова перед налоговой объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше