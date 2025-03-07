Россия запустит безвизовый режим с одной из самых опасных стран мира

Россия и Мьянма договорились о введении безвизового режима

Россия и Мьянма договорились о введении безвизового режима. Об этом в беседе с «Известиями» заявил глава МИД республики Тан Свей.

Двустороннее соглашение о запуске безвиза с одной из самых опасных стран мира планируется заключить в течение одного-двух месяцев.

«Да, на самом деле, я думаю, что мы уже договорились, — добавил глава внешнеполитического ведомства. — Мы ожидаем российскую сторону».

Более того, министр отметил, что авиакомпании двух стран собираются запустить прямые рейсы из Москвы уже в 2025 году. По его словам, разрешение от российской столицы уже получено.

Дипломат напомнил, что с 2023 года действует прямое авиасообщение между вторым по величине городом Мьянмы Мандалаем и Новосибирском.

Ранее власти России захотели активнее развивать туризм с Мьянмой. Глава правительства РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что туристам будет интересно познакомиться с уникальной природой, а также культурными и духовными традициями обеих стран.