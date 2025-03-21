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12:11, 21 марта 2025Наука и техника

Раскрыта тайна пропажи известной картины

British Art Journal: Картина Ван Дейка спустя 73 года была возвращена владельцу
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: Buccleuch Living Heritage Trust

Британский историк Мередит Хейл разгадала загадку исчезновения портрета кисти Антониса Ван Дейка, украденного из усадьбы в Нортгемптоншире в 1951 году. Исследование, опубликованное в British Art Journal, позволило установить точный маршрут картины от места кражи до выставочного зала Гарварда, где она неожиданно всплыла спустя шесть лет — в 1957 году, когда герцогиня Баклю и Куинсберри заметила ее во время визита в музей.

Речь идет о портрете Вольфганга Вильгельма Пфальц-Нейбургского — одном из 37 эскизов, созданных Ван Дейком в рамках его незавершенного проекта «Иконография». С 1682 года он находился в собрании герцога Баклю и Куинсберри, пока не исчез во время визита редактора журнала The Connoisseur Леонарда Рэмзи, прикрывавшегося статусом научного деятеля. Позже выяснилось, что именно он вынес картину из хранилища, чтобы продать ее с поддельным сертификатом за 189 фунтов.

Доктор Хейл воссоздала движение полотна по следам писем, архивов и музейных каталогов: из одного из крупнейших в мире аукционных домов Christie’s оно попало в руки нью-йоркского дилера, потом к частному коллекционеру, а оттуда — в музей Гарварда. После обострения вопросов о подлинности музей вернул картину, и уже в 1981 году она оказалась в Университете Торонто.

Теперь, после 73 лет, портрет возвращен законному владельцу. Возвращение работы восстановило целостность уникальной серии эскизов, оставленных в мастерской Ван Дейка после его смерти в 1641 году.

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