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11:30, 21 марта 2025Культура

Раскрыто самочувствие российской звезды нулевых на фоне новостей о проблемах со здоровьем

Директор Хлебниковой Прайс опроверг сообщения о проблемах со здоровьем у певицы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Появившаяся в СМИ информация о серьезных проблемах со здоровьем у 59-летней российской певицы Марины Хлебниковой не соответствует действительности. Об этом в разговоре с aif.ru заявил директор исполнительницы Данила Прайс.

Представитель артистки сообщил, что недавно Хлебникова вернулась из тура по Белоруссии и в данный момент летит в другой тур по Дальнему Востоку. «Поэтому не очень понимаю, откуда появилась такая информация. Марина чувствует себя отлично, концертов очень много, и все проходят отлично», — сказал Прайс, подчеркнув, что вся информация еженедельно обновляется в ее соцсетях.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что звезда нулевых обратилась за помощью к медикам. Отмечалось, что Хлебниковой диагностировали местную инфекцию кожи с подкожной клетчаткой после ожогов в пожаре.

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