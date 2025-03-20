Стало известно об ухудшении состояния российской звезды нулевых

Mash: У певицы Марины Хлебниковой обнаружили инфекцию кожи и болезнь сердца

Состояние здоровья 59-летней российской певицы Марины Хлебниковой ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, звезда нулевых обратилась за помощью к медикам. Отмечается, что артистке диагностировали местную инфекцию кожи с подкожной клетчаткой после ожогов в пожаре. Также, пишет канал, у Хлебниковой обнаружили атеросклеротическую болезнь сердца и отложения холестерина, мешающие потоку крови.

На данный момент исполнительница проходит лечение амбулаторно, уточняет Mash.

Ранее сообщалось, что у Марины Хлебниковой начали отказывать пальцы рук на фоне болезни.

Пожар в квартире певицы произошел 18 ноября 2021 года. В тяжелом состоянии она была госпитализирована в ожоговое отделение НИИ Скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.