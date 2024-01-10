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14:55, 10 января 2024Культура

У Марины Хлебниковой начали отказывать пальцы рук

Shot: у певицы Марины Хлебниковой начали отказывать пальцы рук из-за артрита

Фото: Алексей Филиппов / ТАСС

У 58-летней российской певицы Марины Хлебниковой начали отказывать пальцы рук на фоне болезни. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Артистка страдает от прогрессирующего ревматоидного артрита. Она обратилась за помощью к медикам с жалобами на боль при ходьбе и онемение пальцев рук. Также отмечается, что у Хлебниковой было выявлено невротическое расстройство.

Ранее сообщалось, что певица стала инвалидом третьей группы из-за хрупкости костей. Помимо этого, у исполнительницы диагностирован смешанный остеопороз тяжелого течения с патологическими переломами. По мнению врачей, у Хлебниковой высокий риск (66 процентов) получения перелома шейки бедра.

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      Варвара Кошечкина
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