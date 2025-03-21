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11:52, 21 марта 2025Россия

Раскрыто содержимое дневника жившей в оккупированном селе под Суджей россиянки

Хинштейн: Дневник пожилой жительницы курского села передали в музей
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Дневник пожилой жительницы оккупированного села под Суджей передали в Курский краеведческий музей. Его содержимое раскрыл врио главы Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram.

Россиянка жила в селе Мартыновка Суджанского района, который освободили 11 марта 2025 года. По словам губернатора, в августе 2024-го, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) прорвали границу, она отказалась уезжать вместе с родными, так как не хотела оставлять дом, и до последнего верила, что ничего страшного не случится.

Как женщина писала в своем дневнике, долгие месяцы не было ни света, ни газа, ни тепла. Она рассказывала, как при таких условиях проходила зима, а также как ей приходилось спать под столом в сарае, спасаясь от обстрелов.

В своем дневнике она обращалась к родным, которых просила «обязательно найти хотя бы косточку», положить рядом с сестрой и поставить крест на могиле — «чтобы не была забыта».

«Эти записи, которые уже после освобождения Мартыновки нашли бойцы батальона питерского спецназа «Ахмат», невозможно читать без кома в горле. Огромная сила и огромная боль, которую невозможно представить», — отметил Хинштейн.

Ранее жительница Курской области рассказала о смерти россиян в оккупации от холода и голода, а также от обострившихся проблем со здоровьем.

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