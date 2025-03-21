Раскрыты подробности о подготовке операции «Поток»

Комбат «Ветеранов» заявил о подготовке операции «Поток» в течение трех месяцев

Командир батальона отдельной десантно-штурмовой бригады «Ветераны» с позывным Морпех рассказал о подготовке операции «Поток». Его слова приводит ТАСС.

Морпех раскрыл подробности о подготовке операции и уточнил, что процесс занял практически три месяца.

«Для понимания: там из трубы не один был выход, их было два. Первый был подготовлен для движения личного состава на правый фланг — на Суджу и Сумскую область. Второй выход был на левый фланг, к мостам, к промзоне», — заявил комбат.

Морпех добавил, что в направлении Суджи отправлялось порядка 500 человек. Выходы из трубы на правый и левый фланги создали намеренно для распределения личного состава.

О начале штурма Суджи сообщалось 8 марта. Этому предшествовал подрыв нескольких постов в районе города. Для прорыва в город использовался газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, по которому 800 российских штурмовиков преодолели более десяти километров и проникли в тыл ВСУ. «Лента.ру» составила полную хронологию масштабного наступления армии России в Курской области.

