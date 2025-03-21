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10:44, 21 марта 2025Силовые структуры

Расследование дела в отношении приказавшего нанести удар по школе в Судже завершено

СК завершил расследование дела Карпуши, приказавшего обстрелять школу и пляж
Варвара Митина (редактор)

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных формирований Украины Ростислава Карпуши (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который приказал нанести ракетный удар по школе-интернату в городе Суджа в Курской области, а до этого отдал приказ об обстреле пляжа Черноморского побережья в Севастополе. Об этом заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в рамках оперативного совещания в Курске, передает «Ленте.ру» информационный центр ведомства.

Мужчине заочно предъявили обвинение по статье 205 УК РФ («Террористический акт») и арестовали. Он объявлен в международный розыск.

По версии следствия, 23 июня 2024 года Карпуша приказал обстрелять пляж в Севастополе. В результате его приказа некоторые мирные граждане не выжили, а 129 человек получили ранения различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что именно Карпуша отдал приказ нанести ракетный удар по школе-интернату в Судже.

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