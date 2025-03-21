В Совфеде отреагировали на заявление ВСУ об обстреле станции «Суджа» Россией

Сенатор Джабаров назвал Киев недоговороспособным после обстрела станции «Суджа»

Украина не хочет никакого перемирия, полагает первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) газоизмерительной станции «Суджа» и заявление о том, что это дело рук России.

«Зачем Россия будет стрелять по своей территории освобожденной? Я думаю, что Украина недоговороспособная, Украина не хочет никакого перемирия. Науськивают ее спонсоры из Великобритании, Франции продолжать войну до победного конца. Украина им верит, думает, что они помогут», — высказался сенатор.

Теперь президент США Дональд Трамп поймет, что из себя представляет Украина и почему Россия вступила с ней в прямой конфликт, считает он.

«Если Украина не изменит своей позиции, с ней просто разговаривать никто больше не будет, и, я думаю, что это будет большая трагедия для всего украинского народа — иметь такого руководителя как предатель [Владимир] Зеленский», — заключил Джабаров.

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что Россия сама обстреляла газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в целях проведения «дискредитационной кампании».

Удар со стороны Киева был нанесен в ночь на 21 марта. Через ГИС «Суджа» проходит крупнейший коридор поставок российского газа в Европу.

