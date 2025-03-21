В Совфеде отреагировали на заявление ВСУ об обстреле станции «Суджа» Россией

Украина не хочет никакого перемирия, полагает первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) газоизмерительной станции «Суджа» и заявление о том, что это дело рук России.
«Зачем Россия будет стрелять по своей территории освобожденной? Я думаю, что Украина недоговороспособная, Украина не хочет никакого перемирия. Науськивают ее спонсоры из Великобритании, Франции продолжать войну до победного конца. Украина им верит, думает, что они помогут», — высказался сенатор.
Теперь президент США Дональд Трамп поймет, что из себя представляет Украина и почему Россия вступила с ней в прямой конфликт, считает он.
«Если Украина не изменит своей позиции, с ней просто разговаривать никто больше не будет, и, я думаю, что это будет большая трагедия для всего украинского народа — иметь такого руководителя как предатель [Владимир] Зеленский», — заключил Джабаров.
Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что Россия сама обстреляла газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в целях проведения «дискредитационной кампании».
Удар со стороны Киева был нанесен в ночь на 21 марта. Через ГИС «Суджа» проходит крупнейший коридор поставок российского газа в Европу.