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14:09, 21 марта 2025РоссияЭксклюзив

В Совфеде отреагировали на заявление ВСУ об обстреле станции «Суджа» Россией

Сенатор Джабаров назвал Киев недоговороспособным после обстрела станции «Суджа»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Украина не хочет никакого перемирия, полагает первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) газоизмерительной станции «Суджа» и заявление о том, что это дело рук России.

«Зачем Россия будет стрелять по своей территории освобожденной? Я думаю, что Украина недоговороспособная, Украина не хочет никакого перемирия. Науськивают ее спонсоры из Великобритании, Франции продолжать войну до победного конца. Украина им верит, думает, что они помогут», — высказался сенатор.

Теперь президент США Дональд Трамп поймет, что из себя представляет Украина и почему Россия вступила с ней в прямой конфликт, считает он.

«Если Украина не изменит своей позиции, с ней просто разговаривать никто больше не будет, и, я думаю, что это будет большая трагедия для всего украинского народа — иметь такого руководителя как предатель [Владимир] Зеленский», — заключил Джабаров.

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Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что Россия сама обстреляла газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в целях проведения «дискредитационной кампании».

Удар со стороны Киева был нанесен в ночь на 21 марта. Через ГИС «Суджа» проходит крупнейший коридор поставок российского газа в Европу.

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