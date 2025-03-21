В Европе оценили вероятность прекращения огня на Украине

Историк Робертс: Россия и США согласуют условия прекращения огня на Украине

Россия и США, скорее всего, смогут согласовать условия прекращения огня на Украине. Этим оптимистичным мнением поделился в интервью «Ленте.ру» почетный профессор истории Университетского колледжа Корка, член Ирландской королевской академии Джеффри Робертс.

«Я смотрю на это с осторожным оптимизмом. Россия и США, скорее всего, смогут договориться о временном прекращении огня, которое устроит президента [России Владимира] Путина.», — оценил он вероятность прекращения огня.

При этом, по мнению историка, гораздо сложнее будет получить согласие Украины на этот режим. Тем не менее Соединенным Штатам уже ранее удавалось убедить украинские власти пойти на безусловное временное прекращение огня.

Ранее политолог Алексей Наумов рассказал о трудностях режима прекращения огня на Украине. По его мнению, сторонам будет сложно его контролировать на всех участках фронта.