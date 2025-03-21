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05:07, 21 марта 2025Бывший СССРЭксклюзив

Историк назвал ключевое условие для прекращения огня на Украине

Историк Робертс: РФ и Украина должны договориться о контроле прекращения огня
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Для достижения прекращения огня на Украине российским и украинским властям необходимо договориться о механизмах контроля над этим режимом. Об этом рассказал в интервью «Ленте.ру» почетный профессор истории Университетского колледжа Корка, член Ирландской королевской академии Джеффри Робертс.

«Критически важно определить, как именно будет соблюдаться и контролироваться режим прекращения огня», — назвал он ключевое условие.

Кроме того, по мнению историка, важно, чтобы украинское руководство не использовало это время в качестве передышки перед возобновлением боевых действий. Наконец, уже на этапе договоренности о прекращении огня РФ и Украина должны согласовать общие политические параметры будущего мирного договора, считает Джеффри Робертс.

Ранее политолог Алексей Наумов назвал цель Украины в достижении прекращения огня. По его словам, украинские власти хотели бы показать неготовность России к этому режиму.

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