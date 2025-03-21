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06:03, 21 марта 2025МирЭксклюзив

В Европе описали миропорядок после завершения конфликта на Украине

Историк Джеффри Робертс: Новый миропорядок определят интересы великих держав
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout via Reuters

Новый миропорядок, который установится после завершения конфликта на Украине, определят отношения великих держав. Об этом рассказал в интервью «Ленте.ру» почетный профессор истории Университетского колледжа Корка, член Ирландской королевской академии Джеффри Робертс.

«Я думаю, что мир вернется к классической многополярной системе суверенных государств. Как и в прошлом, ее стабильность будет зависеть от взаимодействия великих держав», — описал он.

В этих условиях будет важно, насколько великие державы смогут согласовать свои интересы. Именно от этого зависит, каким образом будет осуществляться сотрудничество между ними ради общего блага в Европе и в мире, указал историк.

Ранее в Венгрии посчитали Украину буфером между Россией и Европой. Об этом заявил министр по делам Европейского союза (ЕС) страны Янош Бока, уточнив, что это было бы лучшим исходом для всех сторон.

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