Историк Джеффри Робертс: Новый миропорядок определят интересы великих держав

Новый миропорядок, который установится после завершения конфликта на Украине, определят отношения великих держав. Об этом рассказал в интервью «Ленте.ру» почетный профессор истории Университетского колледжа Корка, член Ирландской королевской академии Джеффри Робертс.

«Я думаю, что мир вернется к классической многополярной системе суверенных государств. Как и в прошлом, ее стабильность будет зависеть от взаимодействия великих держав», — описал он.

В этих условиях будет важно, насколько великие державы смогут согласовать свои интересы. Именно от этого зависит, каким образом будет осуществляться сотрудничество между ними ради общего блага в Европе и в мире, указал историк.

Ранее в Венгрии посчитали Украину буфером между Россией и Европой. Об этом заявил министр по делам Европейского союза (ЕС) страны Янош Бока, уточнив, что это было бы лучшим исходом для всех сторон.