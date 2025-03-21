Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:27, 21 марта 2025Забота о себе

Россиян предупредили об опасности привычки ложиться спать голодными

Врач Пронина: Людям с сахарным диабетом нельзя ложиться спать с чувством голода
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sinitta Leunen / Unsplash

Для некоторых людей привычка ложиться спать голодными может быть опасна, предупредила россиян врач-эндокринолог Дарья Пронина. Ее цитируют «Известия».

По словам Прониной, нельзя засыпать с чувством голода людям с сахарным диабетом. Также воздержаться от этой привычки следует при диагностированной желчнокаменнной болезни. «Голодание в таких случаях может приводить к значительному ухудшению состояния здоровья», — объяснила она.

В остальных случаях, как отметила врач, чувство голода в вечернее время абсолютно безопасно. Однако если оно становится выраженным и доставляет дискомфорт, лучше перекусить до отхода ко сну, чтобы избежать переедания на завтрак, посоветовала она.

Материалы по теме:
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Полезными вечерними перекусами Пронина назвала греческий йогурт, нежирный творог, легкие источники белка, кашу из цельнозерновой овсянки или небольшую горсть миндальных орехов или тыквенных семечек.

Ранее доктор психологических наук Линелль Шнееберг назвала лучшее время для отхода ко сну в зависимости от возраста. Она обратила внимание на то, что лучшее время для засыпания меняется на протяжении жизни.

    Обсудить
    Последние новости

    «Решительный сигнал Путину». Принц Уильям в военной форме прокатился на танке в 150 километрах от границы России

    В Кремле назвали Лаврова классным мужиком

    Украинский военный сделал признание о подготовке в ВСУ

    Исландский министр попала в сексуальный скандал и ушла в отставку

    Трамп вновь призвал присоединить Канаду к США

    Глава МОК выступила против отстранения стран от ОИ из-за участия в военных конфликтах

    Бывшая жена Моргенштерна раскрыла секрет похудения

    Депутат призвал кастрировать мужчин из-за абортов

    В Москве голый мужчина набросился на девушку в переходе

    Министр по делам детей совратила 15-летнего подростка и родила ему ребенка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше