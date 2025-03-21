Россиян предупредили об опасности привычки ложиться спать голодными

Врач Пронина: Людям с сахарным диабетом нельзя ложиться спать с чувством голода

Для некоторых людей привычка ложиться спать голодными может быть опасна, предупредила россиян врач-эндокринолог Дарья Пронина. Ее цитируют «Известия».

По словам Прониной, нельзя засыпать с чувством голода людям с сахарным диабетом. Также воздержаться от этой привычки следует при диагностированной желчнокаменнной болезни. «Голодание в таких случаях может приводить к значительному ухудшению состояния здоровья», — объяснила она.

В остальных случаях, как отметила врач, чувство голода в вечернее время абсолютно безопасно. Однако если оно становится выраженным и доставляет дискомфорт, лучше перекусить до отхода ко сну, чтобы избежать переедания на завтрак, посоветовала она.

Полезными вечерними перекусами Пронина назвала греческий йогурт, нежирный творог, легкие источники белка, кашу из цельнозерновой овсянки или небольшую горсть миндальных орехов или тыквенных семечек.

Ранее доктор психологических наук Линелль Шнееберг назвала лучшее время для отхода ко сну в зависимости от возраста. Она обратила внимание на то, что лучшее время для засыпания меняется на протяжении жизни.

