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21:04, 14 марта 2025Забота о себе

Названо лучшее время отхода ко сну для взрослых

Психолог Шнееберг посоветовала взрослым людям ложиться спать не позднее полуночи
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Globallookpress.com

Доктор психологических наук Линелль Шнееберг назвала лучшее время для отхода ко сну в зависимости от возраста. Своими рекомендациями для детей и взрослых она поделилась в беседе с изданием HuffPost.

Психолог обратила внимание на то, что лучшее время для засыпания меняется на протяжении жизни. В зависимости от возраста она посоветовала придерживаться следующих правил:

  • Новорожденные (0-3 месяца): нет рекомендаций
  • Младенцы (4-11 месяцев): с 18:00 до 19:00 часов
  • Дети (1-2 года): с 19:00 до 19:30 часов
  • Дошкольники (3-5 лет): с 19:00 до 20:00 часов
  • Дети школьного возраста (6-13 лет): с 20:00 до 21:30 часов
  • Подростки (14-17 лет): с 21:00 до 22:30 часов
  • Молодежь (18-25 лет): с 20:00 до 00:00 часов
  • Взрослые (26-64 года): с 20:00 до 00:00 часов
  • Пожилые люди (старше 65 лет): с 20:00 до 00:00 часов

При этом психолог подчеркнула, что эта информация носит рекомендательный характер, поскольку все люди разные. «Если вас устраивает текущий режим сна, придерживайтесь его. Если же ваш образ жизни требует ложиться в другое время, отдавайте предпочтение полноценному ночному отдыху, а не тому, чтобы заснуть в "идеальное" время», — пояснила Шнееберг.

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