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15:27, 21 марта 2025Ценности

Россияне пожелали иметь массажные кабинеты и фреш-бары в офисах

Бюро Hubarch: Россияне пожелали иметь в офисах фреш-бары и массажные кабинеты
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Gorgev / Shutterstock / Fotodom

Россияне пожелали иметь массажные кабинеты и фреш-бары в офисах для продуктивной работы. Об этом говорится в попавшем в распоряжение «Ленты.ру» исследовании, которое проводило архитектурного бюро Hubarch при участии компаний-резидентов сети сервисных офисов «Практик».

По данным аналитиков, российские офисные сотрудники все чаще ожидают от работодателей не только удобных рабочих мест, но и дополнительных сервисов, таких как консультации психолога, wellness-зоны и фреш-бары со свежими напитками. Отмечается, что два года удаленной работы из-за карантина заставили работников задумываться об эмоциональном состоянии.

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В связи с этим работодатели начали внедрять в офисах пространства, где сотрудники могут расслабиться и восстановить силы. В некоторых компаниях уже появились йога-залы, капсулы для сна, зоны для медитации, а также игровые зоны с PlayStation, пространства для людей с домашними животными и кинозалы.

Аналитики Hubarch подчеркивают, что концентрация внимания в таких офисах на 40 процентов выше по сравнению с традиционными рабочими пространствами, что делает их более привлекательными как для работодателей, так и для сотрудников.

В ноябре 2024 года в России также заметили тренд на pet-friendly офисы.

Вот это да!
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