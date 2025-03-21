Россияне пожелали иметь массажные кабинеты и фреш-бары в офисах

Бюро Hubarch: Россияне пожелали иметь в офисах фреш-бары и массажные кабинеты

Россияне пожелали иметь массажные кабинеты и фреш-бары в офисах для продуктивной работы. Об этом говорится в попавшем в распоряжение «Ленты.ру» исследовании, которое проводило архитектурного бюро Hubarch при участии компаний-резидентов сети сервисных офисов «Практик».

По данным аналитиков, российские офисные сотрудники все чаще ожидают от работодателей не только удобных рабочих мест, но и дополнительных сервисов, таких как консультации психолога, wellness-зоны и фреш-бары со свежими напитками. Отмечается, что два года удаленной работы из-за карантина заставили работников задумываться об эмоциональном состоянии.

В связи с этим работодатели начали внедрять в офисах пространства, где сотрудники могут расслабиться и восстановить силы. В некоторых компаниях уже появились йога-залы, капсулы для сна, зоны для медитации, а также игровые зоны с PlayStation, пространства для людей с домашними животными и кинозалы.

Аналитики Hubarch подчеркивают, что концентрация внимания в таких офисах на 40 процентов выше по сравнению с традиционными рабочими пространствами, что делает их более привлекательными как для работодателей, так и для сотрудников.

В ноябре 2024 года в России также заметили тренд на pet-friendly офисы.