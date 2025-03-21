Россияне стали чаще покупать один мясной продукт

«Ведомости»: Продажи колбасных изделий в РФ выросли на 16 процентов

Если сравнивать с 2023 годом, то в 2024-м продажи колбасных изделий в России выросли на 16 процентов в денежном выражении и на пять процентов в натуральном. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на отчет компании «Нильсен».

Кроме того, издание процитировало управляющего партнера Agro & Food Communication Илью Березнюка, по словам которого в прошлом году в России произвели рекордные за десятилетие два с половиной миллиона тонн колбасных изделий. В натуральном выражении рост составил 1,6 процента относительно позапрошлого года. Из общего объема лишь 50-55 тысяч тонн поставили за границу. Иными словами, почти все колбасные изделия продали на внутреннем рынке.

Ретейлеры подтверждают рост спроса на колбасу. По некоторым оценкам, реализация этой продукции в прошлом году выросла на 17,2 процента.

Данную динамику объясняют, с одной стороны, ростом реальных доходов населения за последние два года, а с другой — трендом на готовую еду.

В конце прошлого года крупные производители колбас предупредили о подорожании этой продукции с начала 2025 года. По ряду позиций повышение стоимости составит десять процентов.