Производители колбас начали уведомлять о повышении цен

«Ведомости»: производители колбас уведомили продавцов о росте цен с 2025 года

Торговые сети начали получать уведомления от крупных производителей колбас и сосисок о росте цен на эту продукцию со следующего года. Об этом со ссылкой на источники среди ретейлеров сообщают «Ведомости».

В том числе на 10 процентов с февраля собираются увеличить отпускную стоимость продукции «Черкизово», ГК «Талина» (бренд «Атяшево») и «Новая столица» («Егорьевская»). В Великолукском мясокомбинате намерены поднять цены на семь процентов.

Как отметил собеседник издания, в этом году серьезной индексации цен на эти категории товаров не было, повышение станет первым с 2023 года.

Сами производители, а также Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) и Объединение мясопереработчиков отказались от комментариев. Однако ранее в НСМ предупреждали правительство о рисках роста цен из-за дефицита сырья, который не покрывается импортом.

В конце ноября союз в письме, направленном в адрес Минэкономразвития, Минсельхоза и вице-премьера Дмитрия Патрушева, пожаловался на подорожание говядины до исторического максимума. Авторы обращения напомнили, что темпы роста производства говядины замедляются и нынешних импортных квот недостаточно для стабилизации ситуации.

Эксперты объясняют, что колбасы и сосиски не относятся к категории социально значимой продукции, а значит, у продавцов нет повода сдерживать на них цены или даже продавать с отрицательной наценкой. Поэтому повышение цен производителей, скорее всего, перенесется непосредственно в розничные цены.

Ранее сообщалось, что в период с 26 ноября по 2 декабря инфляция составила 0,5 процента, что почти в полтора раза больше, чем неделей ранее. В секторе продовольственных товаров инфляция достигла 0,68 процента. В годовом выражении рост цен превысил девять процентов.