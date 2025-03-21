Россиянин предстанет перед судом за осквернение могилы Евгения Пригожина

В Петербурге пойдет под суд мужчина, обвиняемый в осквернении могилы Пригожина

В Санкт-Петербурге предстанет перед судом россиянина Вячеслав Шведов, обвиняемый в осквернении могилы основателя (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

По информации суда, 21 июля 2024 года обвиняемый наклеил на надмогильное сооружение Пригожина плакат с надписью «петух». Теперь Шведову вменяют надругательство над телами умерших и местами их захоронений.

Самолет, в котором находились основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и ее командир Дмитрий Уткин, потерпел крушение 23 августа 2023 года. Выжить никому из находившихся на борту бизнес-джета не удалось.