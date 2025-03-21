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13:54, 21 марта 2025Силовые структуры

Россиянина осудят за пропаганду и оправдание терроризма

В Барнауле осудят мужчину за пропаганду и оправдание терроризма
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Барнауле осудят мужчину за пропаганду и оправдание терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Алтайскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статьям 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, пропаганда и оправдание терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"») и 282 («Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично») УК РФ.

По данным следствия, в период с 2022 по 2023 годы 43-летний житель Барнаула через свой аккаунт в одной из социальных сетей неоднократно публиковал оправдывающие и пропагандирующие терроризм комментарии к постам сообществ. Он знал, что с размещенной им в открытом доступе информацией ознакомится неограниченный круг лиц. После привлечения к административной ответственности за возбуждение ненависти и вражды он разместил сообщение к опубликованной видеозаписи, которое содержало высказывание с негативной оценкой сотрудников правоохранительных органов, через распространение материалов экстремистского содержания.

Его противоправная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками МВД. В ходе предварительного следствия собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что суд арестовал пошутившего про подорвавшегося на мине инвалида комика.

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