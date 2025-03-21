Россиянка отсудила у коммунальщиков сотни тысяч рублей за сломанный позвоночник

Тюменка отсудила у УК 250 тысяч рублей за перелом из-за падения на ступенях дома

Жительница Тюмени отсудила у коммунальщиков сотни тысяч рублей за скользкие ступени. Внимание на ситуацию в российском городе со ссылкой на соответствующее судебное решение обратил портал Neft.

В январе 2023 года 72-летняя женщина, возвращалась из магазина домой на улице Таврической, поскользнулась на ступенях и упала. Врачи диагностировали у нее перелом позвоночника. Уточняется, что после выписки за пенсионеркой было некому ухаживать — женщина потеряла сына, участвовавшего в спецоперации на Украине, и жила одна. Ей пришлось самостоятельно приобрести инвалидную коляску и нанять сиделку, помимо этого, она жаловалась на постоянные боли в спине и потери сознания.

Осенью прошлого года тюменка обратилась с иском против обслуживающей дом управляющей компании «Сириус». По мнению женщины, травма была получена из-за того, что организация не очистила надлежащим крыльцо от снега и наледи. Поскольку доказать обратное представители УК не смогли, суд взыскал в пользу пострадавшей 250 тысяч рублей компенсации за моральный вред и оштрафовал управляющую компанию на 125 тысяч рублей. Между тем данное решение не удовлетворило обе стороны, и они подали апелляцию.

Ранее в марте стало известно, что в Амурской области коммунальщики заплатят ребенку 100 тысяч рублей за перелом руки со смещением, полученный по причине падения за скользких ступенях.