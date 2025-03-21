Россиянка похитила выделенные на запчасти БПЛА для участников СВО деньги и получила срок

Под Брянском женщине дали 3,5 года колонии за хищение ₽26 тыс для участников СВО

Под Брянском Суражский районный суд приговорил 42-летнюю жительницу Московской области к 3,5 годам лишения свободы за хищение 26 тысяч рублей, выделенных на покупку запчастей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для участников специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

Женщина признана виновной по части 2 статьи 159 («Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину») и части 3 статьи 159 («Мошенничество в крупном размере») УК РФ. На заседании свою вину она не признала. Фигурантка будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Как установил суд, осужденная представилась человеком, который занимается оказанием помощи волонтерам в поставках спецсредств для нужд участников СВО. Таким образом ей удалось получить от потерпевшего 26 тысяч рублей в качестве оплаты за покупку запчастей для ремонта БПЛА. Полученными деньгами она распорядилась по своему усмотрению. Кроме того, она пообещала организатору волонтерского движения «Поможем вместе 32 Сураж» поставить товары для нужд движения и получила от него 486,1 тысячи рублей в качестве оплаты за покупку биноклей, тепловизоров и других спецсредств. Этими деньгами она также распорядилась по своему усмотрению.

Ранее сообщалось, что в Брянской области перед судом предстанет бывший депутат Клинцовского городского Совета народных депутатов Владимир Реук по делу о хищении денег участников спецоперации.