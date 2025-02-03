Российский экс-депутат предстанет перед судом за хищение денег участников СВО

В Брянске экс-депутат Реук предстанет перед судом за хищение денег бойцов СВО

В Брянской области перед судом предстанет бывший депутат Клинцовского городского Совета народных депутатов Владимир Реук по делу о хищении денег участников спецоперации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

По версии следствия, Реук, будучи депутатом, похищал деньги бойцов СВО, обещая им помочь получить госнаграды и выплаты за ранения, а также посодействовать в освобождении от дальнейшей службы. Действия депутата пресекли сотрудники ФСБ.

Ему предъявили обвинение в двух эпизодах мошенничества, один из них в особо крупном размере, а также в покушении на мошенничество.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге осудили бывшего министра транспорта за взяточничество.