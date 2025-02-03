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11:19, 3 февраля 2025Силовые структуры

В российском регионе осудили бывшего регионального министра транспорта за взяточничество

В Екатеринбурге осудили бывшего министра транспорта за взяточничество
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Екатеринбурге осудили бывшего регионального министра транспорта и дорожного хозяйстваза взяточничество. Об этом «Ленте.ру» рассказал официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Александр Шульга.

Он признан виновным по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, в сентябре 2023 года мужчина занимал должность министра и получил от представителя строительной компании взятку в размере четырех миллионов рублей для заключения государственных контрактов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений.

Следователи провели допрос свидетелей, изъяли контрактную и финансовую документацию, также провели различные экспертизы.

Суд приговорил виновного к 6,5 года колонии строгого режима и штрафу в размере 40 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что российского чиновника из управления образования администрации арестовали за взяточничество.

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