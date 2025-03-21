Российская стюардесса рассказала о запрете для бортпроводников посещать «злачные места»

Работающая в Emirates стюардесса из России рассказала, что бортпроводницам во время командировок запрещено посещать любые «злачные места». Соответствующее видео она разместила на своей странице @sogdianashok в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

При этом, по словам автора ролика, члены экипажа могут выпить в другой стране, но должны прекратить употреблять алкоголь за 12 часов до вылета. За курение в гостиничном номере могут и вовсе уволить из компании, заметила она.

Кроме того, запрещены любые экстремальные активности и все, что может быть опасно для здоровья, даже загар.

Ранее эта же стюардесса объяснила необходимость брать с собой в путешествия чайник. По ее словам, в гостиничных чайниках постояльцы кипятят личные вещи, даже менструальные чаши.

