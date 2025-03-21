ТАСС: Российские военные маскировались под ВСУ для операции «Поток»

Командир батальона отдельной десантно-штурмовой бригады «Ветераны» с позывным Морпех заявил, чтоо в ходе операции «Поток» военнослужащие ВС РФ надевали на себя синие ленты, похожие на повязки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит ТАСС.

Военный уточнил, что в зоне операции находились реальные позиции противника.

«Соответственно, в синих повязках, можно было какое-то время, пусть 5-10 минут, личному составу выдвинуться замаскированно и дезорганизовать противника», — отметил он.

О начале штурма Суджи сообщалось 8 марта. Этому предшествовал подрыв нескольких постов в районе города. Для прорыва в город использовался газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, по которому 800 российских штурмовиков преодолели более десяти километров и проникли в тыл ВСУ. «Лента.ру» составила полную хронологию масштабного наступления армии России в Курской области.

