Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:15, 21 марта 2025Россия

Российские военные показали захваченный в Курской области турецкий бронеавтомобиль изнутри

МО РФ опубликовало кадры изнутри захваченного под Курском бронеавтомобиля ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Российские военные показали захваченный в Курской области турецкий бронеавтомобиль Kirpi внутри. Видео опубликовало Минобороны России (МО РФ) в своем Telegram.

Kirpi находился в эксплуатации вторгшихся на российскую территорию Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его направят в музей, где он будет выставлен в качестве экспоната.

На кадрах показан салон подбитого турецкого бронеавтомобиля, ранее способный вместить порядка 10 человек личного состава, включая водителя и наводчика. Внутри, в частности, нашли оборудование — например, лопату, которые планируют использовать российские военные.

По данным оборонного ведомства, некоторые бронеавтомобили и танки ВСУ удалось заполучить практически неповрежденными.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев нашел применение брошенной в Курской области военной технике ВСУ. По его мнению, она в дальнейшем может использоваться Российской армией.

    Обсудить
    Последние новости

    Песков прокомментировал подрыв ВСУ станции «Суджа»

    В России заявили об отсутствии пострадавших при ударе ВСУ по ГИС «Суджа»

    Минобороны отчиталось о групповых ударах в зоне СВО за неделю

    Власти решили не расширять семейную ипотеку

    Россияне могут выйти на пенсию досрочно. Что нужно для этого?

    Передавшая Украине данные о кораблях Черноморского флота получила 16 лет колонии

    Россиянина осудят за пропаганду и оправдание терроризма

    ЦБ сообщил об улучшении ситуации на российском рынке труда

    Центробанк заявил о сохранении в России проинфляционных рисков

    В российском городе ФСБ накрыла нелегальное производство подслушивающих устройств

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше