Российский боец в Курской области отбил дрон головой и спас сослуживцев

РИА Новости: Под Курском российский боец спас сослуживцев, отбив дрон головой

В Курской области боец группировки войск «Север» с позывным Апостол спас сослуживцев, отбив дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) головой. Об этом мужчина рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам Апостола, солдаты подверглись атаке беспилотников во время ротации на открытой местности. Сначала военные, передвигавшиеся на квадроцикле, заметили два дрона, один из которых взорвался «где-то в кустах», а второй — в поле. Затем появился еще один летательный аппарат. Когда до устройства оставалось около двух метров, боец сделал резкий маневр.

«Получилось, он прямо шел по диагонали, и, когда я влево вот так завернул, он мне по голове ударил и взорвался в трех метра. Все проверили вроде себя, не останавливаясь, просто на ходу проверили, все нормально — и дальше газу», — рассказал Апостол.

Ранее в Курской области российского военного с позывным Грузин спас петух. Как рассказал боец, в ноябре прошлого года, когда он участвовал в боевых действиях в районе Обуховки, птица помогала ему согреться по ночам.