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07:38, 21 марта 2025Россия

«Такой, зараза, горячий». Петух спас жизнь российскому военному в Курской области

В Курской области петух спас жизнь замерзающему бойцу ВС РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В Курской области петух спас российского бойца, об этом рассказал военнослужащий территориальной обороны с позывным Грузин.

По словам военного, боевые действия происходили в ноябре в деревне Обуховка, ночью было очень холодно, и домашняя птица помогла согреться замерзающему мужчине.

Сижу, замерзаю, и тут момент такой: «Ку-ку-ку», — че-то звук какой-то. Я еще раз рукой — а это, оказывается, петух. Такой, зараза, горячий

Грузин боец территориальной обороны

Он добавил, что засунул птицу под бронежилет, чтобы согреться. Выбраться из укрытия боец не мог, поскольку его могли увидеть в тепловизор украинские военные.

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Телефон спас жизнь российскому бойцу

В начале марта военкор Первого канала Дмитрий Кулько рассказал, как мобильный телефон спас российского военнослужащего от пули.

В кармане военного также была икона. Российский боец продемонстрировал пробитую куртку и устройство, на разбитом экране которого можно заметить след от пули.

Лежащий в возле груди телефон также спас жизнь военнослужащему в августе 2024 года при разрыве боеприпаса ВСУ. Осколок попал и застрял в гаджете.

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Жизнь военным в зоне СВО спасают необычные вещи

В июне прошлого года стало известно, что женщину-фельдшера с позывным Оса спасла от дрона игрушка, которую ей передал 10-летний сын.

Медик вместе с коллегами попала под обстрел ВСУ. Во время побега от вражеского дрона женщина выронила подаренную сыном игрушку в виде котика. Оса прыгнула за ним в окоп и это спасло ей жизнь — спустя несколько секунд в стоящую рядом «буханку» врезался и взорвался беспилотник.

Еще одному военному помогли письма детей, которые участники СВО получили в мае прошлого года вместе с грузом гуманитарной помощи. Боец с позывным Палладий, которому в спешном порядке приказали отправляться на передовую, взял письма с собой.

На боевом задании мужчину атаковали украинские беспилотники — они сбросили на бойца две гранаты. От одной из них Палладий смог увернуться, но вторая граната взорвалась около него. Один из осколков пробил униформу бойца, но застрял в письмах, которые участник СВО носил в кармане.

Другой военный рассказал, что ему спасла жизнь фляга времен Великой Отечественной войны. Солдат утверждает, что в ней застрял летевший в него осколок. Флягу бойцу подарила пенсионерка, которой та досталась от мужа-фронтовика.

Жизни бойцов спасают амулеты,крестики и иконы. Один из бойцов спасся при обстреле благодаря вложенным в бронежилет иконам. Идею положить иконы в бронежилет солдат позаимствовал у участников Великой Отечественной войны. «Вот и я, уходя на СВО с Богом в душе и с просьбой о защите, иконки взял в храме», — пояснил он.

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