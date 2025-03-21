Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:20, 21 марта 2025Россия

Петух спас российского бойца в Курской области

В Курской области замерзающий российский военный согрелся благодаря петуху
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В Курской области петух спас российского бойца, об этом военнослужащий территориальной обороны с позывным Грузин рассказал изданию NEWS.ru.

По словам военного, боевые действия происходили в ноябре в деревне Обуховка, ночью было очень холодно, и домашняя птица помогла согреться замерзающему мужчине.

«Сижу, замерзаю, и тут момент такой: "Ку-ку-ку", — че-то звук какой-то. Я еще раз рукой — а это, оказывается, петух. Такой, зараза, горячий», — отметил Грузин.

Он добавил, что засунул птицу под бронежилет, чтобы согреться. Выбраться из укрытия боец не мог, поскольку его могли увидеть в тепловизор украинские военные.

Ранее военкор Александр Яремчук рассказал о находках саперов на освобожденных территориях Курской области. По его словам, при разминировании там были обнаружены мины западного производства.

    Обсудить
    Последние новости

    МИД России заявил, что Киев уже нарушил предложенное Трампом перемирие. Кто сможет контролировать действия Украины?

    В Британии выступили с угрозами в адрес России

    На горящей нефтебазе в Краснодарском крае произошел взрыв

    В США заявили о живущей в параллельной вселенной Европе

    Обнаружена неожиданная польза клубники

    Петух спас российского бойца в Курской области

    Девушка попробовала напиток на вечеринке и оказалась в больнице

    В Европе оценили вероятность прекращения огня на Украине

    Известная топ-модель полностью обнаженной снялась в рекламе

    В США оценили прогресс по прекращению огня на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше