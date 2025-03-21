Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:02, 21 марта 2025Силовые структуры

Российский пенсионер спас внука от напавшей на него с ножом дочери

В Краснодарском крае задержали детского психолога, напавшую с ножом на сына
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

В Краснодарском крае задержали россиянку, подозреваемую в попытке расправы над двухлетним сыном. Об этом в пятницу, 21 марта, «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении следственного комитета России.

По данным следствия, 32-летняя жительница города Курганинск, трудившаяся детским психологом в детском саду, внезапно схватила нож и принялась наносить ребенку колотые ранения. Расправу удалось остановить ее отцу. Дедушка мальчика сумел обезвредить дочь и вызвал ребенку скорую помощь.

Возбуждено уголовное дело. Женщину направят на психолого-психиатрическую экспертизу.

Ранее сообщалось, что в Красноярске отец пришел заступаться за сына и избил стулом двух российских школьников.

    Обсудить
    Последние новости

    В Британии угрожают России атомными подлодками со скандальной репутацией. Одну из них прозвали «Секс и кокаин Ее Величества»

    По делу о пытках над российскими студентками задержали бывшего владельца автомойки

    На Apple подали в суд из-за ИИ

    Звезда «Белого лотоса» ответила на комментарии о торчащих зубах

    Российские войска активизировались у одного из городов в ДНР

    На Западе нашли новый способ сдерживания России

    В экстренных службах раскрыли последствия атаки ВСУ на станцию «Суджа»

    Минобороны России перечислило взятые за неделю под контроль населенные пункты

    В Совфеде отреагировали на заявление ВСУ об обстреле станции «Суджа» Россией

    Шойгу лично передал Ким Чен Ыну послание от Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше