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14:07, 21 марта 2025Силовые структуры

Российский подросток повредил руку полицейскому ради друга-вора

Под Оренбургом подросток устроил потасовку с полицейскими ради друга-вора
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Оренбургской области 16-летний подросток устроил потасовку с полицейскими из-за 20-летнего друга-вора. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, сотрудники МВД приехали на задержание подозреваемого в краже. Он спрятался с кафе в гардеробе. Вскоре в заведение пришли друзья мужчины. Они нецензурно выражались и толкались. Один из них повредил кисть руки начальнику дежурной части. Его посадили в служебное авто, но юноша выбил ногой стекло и сломал ручку двери.

Отмечается, что пока сотрудники разбирались с подростком, подозреваемый в краже успел сбежать. Его поиски продолжаются.

Ранее в Ленинградской области полиция задержала 15-летнего местного жителя за поджог здания госуслуг.

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