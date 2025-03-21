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20:38, 21 марта 2025Интернет и СМИ

С шутившим на табуированные темы комиком расправились во время выступления

С филиппинским комиком Голдениром Дагалем расправились после угроз
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: @jgcruz620

Неизвестный расправился с филиппинским стендап-комиком Голдениром Дагалем. О случившемся сообщает SCMP.

Юморист выступал в баре в провинции Пампанга на Филиппинах, когда к нему подошел неизвестный и выстрелил в него. После этого мужчина вместе с двумя другими подозреваемыми скрылся. Дагаля доставили в больницу, однако его не удалось спасти.

Мать комика заявила, что некто нанял киллера для расправы над ее сыном. Она предположила, что заказчиком могли выступить представители некой религиозной группы, которых обидели резкие шутки Дагаля. Отмечается, что перед нападением комик получал угрозы.

Уточняется, что юморист нередко шутил на темы, считающиеся табуированными на Филиппинах. При этом он получал угрозы из-за своих выступлений.

Ранее сообщалось, что популярный российский комик Дмитрий Журавлев стал жертвой мошенников. Злоумышленники взломали его аккаунт в соцсети и от лица юмориста стали предлагать его подписчикам заработок.

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